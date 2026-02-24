< sekcia Regióny
NEVIDELI STE HO? Pátrajú po nezvestnom Martinovi z Banskej Bystrice

Autor TASR
Banská Bystrica 24. februára (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 45-ročnom Martinovi z Banskej Bystrice. Naposledy bol videný v nedeľu (22. 2.) popoludní, následne príbuzným poslal znepokojivú správu. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Banskobystričan podľa polície v ostatných dňoch nedvíha mobilný telefón a zdržiava sa na neznámom mieste. „Pohybovať sa môže na svojom vozidle Suzuki SX4 šedej farby, po ktorom bolo tiež vyhlásené pátranie,“ priblížila polícia.
Nezvestný muž mal naposledy oblečený sveter tmavo-čiernej farby, modrú vetrovku, modré rifle a zimné členkové topánky čiernej farby. „Akékoľvek informácie k uvedenej osobe oznámte prosím na známom čísle 158,“ dodala polícia.
