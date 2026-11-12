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NEVIDELI STE HO? Pátrajú po nezvestnom Mariánovi Markovi z Trnavy
Nezvestný má 43 rokov, výšku asi 175 centimetrov, silnejšiu postavu, krátke bledohnedé vlasy. Popis oblečenia nie je známy.
Autor TASR
Trnava 12. novembra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom Mariánovi Markovi. Naposledy ho videl rodinný príslušník v júli v Trnave. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Odvtedy sa nikomu neozval, nepodal o sebe žiadnu správu a miesto jeho súčasného pohybu a pobytu nie je známe,“ priblížila polícia. Nezvestný má 43 rokov, výšku asi 175 centimetrov, silnejšiu postavu, krátke bledohnedé vlasy. Popis oblečenia nie je známy.
V prípade akýchkoľvek informácií o nezvestnej osobe môže verejnosť kontaktovať políciu na telefónnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek obvodnom oddelení alebo prostredníctvom správy na sociálnej sieti.
„Odvtedy sa nikomu neozval, nepodal o sebe žiadnu správu a miesto jeho súčasného pohybu a pobytu nie je známe,“ priblížila polícia. Nezvestný má 43 rokov, výšku asi 175 centimetrov, silnejšiu postavu, krátke bledohnedé vlasy. Popis oblečenia nie je známy.
V prípade akýchkoľvek informácií o nezvestnej osobe môže verejnosť kontaktovať políciu na telefónnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek obvodnom oddelení alebo prostredníctvom správy na sociálnej sieti.