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NEVIDELI STE HO? Pátrajú po nezvestnom Danielovi z Dubnice nad Váhom
Daniel je vysoký 180 centimetrov, štíhlej postavy.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 17. novembra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 22-ročnom Danielovi z Dubnice nad Váhom. Nezvestný je od 16. novembra. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Hľadaného naposledy videli v pondelok (16. 11.), odvtedy nepodal o sebe žiadnu správu a nie je známy jeho súčasný pobyt.
Daniel je vysoký 180 centimetrov, štíhlej postavy. Má nakrátko ostrihané svetlohnedé vlasy a zelenohnedé oči. Oblečenú mal čiernu mikinu s bielym nápisom Adidas na zadnej časti a šedé teplákové nohavice, obuté biele tenisky. Mal so sebou šedý ruksak.
Akékoľvek informácie o nezvestnom, jeho pohybe alebo pobyte je možné poskytnúť na telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR - Trenčiansky kraj.
Hľadaného naposledy videli v pondelok (16. 11.), odvtedy nepodal o sebe žiadnu správu a nie je známy jeho súčasný pobyt.
Daniel je vysoký 180 centimetrov, štíhlej postavy. Má nakrátko ostrihané svetlohnedé vlasy a zelenohnedé oči. Oblečenú mal čiernu mikinu s bielym nápisom Adidas na zadnej časti a šedé teplákové nohavice, obuté biele tenisky. Mal so sebou šedý ruksak.
Akékoľvek informácie o nezvestnom, jeho pohybe alebo pobyte je možné poskytnúť na telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR - Trenčiansky kraj.