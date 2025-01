NEVIDELI STE HO? Pátrajú po nezvestnom Leonardovi Malíkovi

Kuklov 9. januára (TASR) - Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po 25-ročnom Leonardovi Malíkovi. Nezvestný je od 21. novembra 2024. Naposledy bol videný o 11.00 h, keď odišiel zo svojho obydlia v obci Kuklov (okres Senica). TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.



"Svoje bydlisko opustil so slovami, že musí odísť do mesta Viedeň a odvtedy ho nikto nevidel a nikoho nekontaktoval. Podľa zistení nemá so sebou mobilný telefón," priblížila.



Mužovu fotografiu polícia zverejnila na sociálnej sieti. Nezvestný je 180 centimetrov vysoký, chudej postavy, s váhou približne 50 kilogramov, má čierne vlasy, hnedé oči a nosí briadku. "Naposledy mal oblečenú čiernu bundu a čierne tepláky, bielu mikinu s čiernym nápisom Nike a obuté biele tenisky. Na temene hlavy má tetovanie - čiarový kód a v ľavom uchu nosí striebornú náušnicu v tvare kríža," doplnili z polície.



Akékoľvek informácie o pobyte alebo pohybe nezvestného môžu občania polícii oznámiť na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo formou súkromnej správy na stránke trnavskej krajskej polície na sociálnej sieti.