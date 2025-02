NEVIDELI STE HO? Pátrajú po nezvestnom O. Félixovi Timothym Dufrancovi

Bratislava 11. februára (TASR) - Bratislavskí policajti sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po 16-ročnom Oliverovi Félixovi Timothym Dufrancovi, prechodne bytom Partizánska ulica 10 v Bratislave. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Naposledy ho videli v pondelok (10. 2.) na adrese prechodného pobytu.



"Menovaný bol naposledy videný 10. februára 2025 v čase okolo 15.00 h na adrese prechodného pobytu, kde si zložil veci zo školy a následne mal smerovať na skúšku do národného divadla a neskôr do kina Lumiére. Po následnom zisťovaní do divadla ani do kina nedorazil. Z domu preto odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy," priblížila Šimková.



Oliver je vysoký 168 centimetrov, váži 50 kilogramov, je štíhlej postavy. Má svetlohnedé dlhšie vlasy po plecia, modré oči, dohovorí sa anglicky a francúzsky. Na sebe mal bledohnedé menčestrové nohavice, pletený sveter bledomodrej farby so vzormi, páperovú vetrovku tmavomodrej farby, dlhý modrý šál a čierne topánky.



Akékoľvek informácie o jeho súčasnom pobyte a pohybe môžu občania oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.