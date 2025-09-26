Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 26. september 2025Meniny má Edita
< sekcia Regióny

NEVIDELI STE HO? Pátrajú po nezvestnom 77-ročnom Petrovi Maderovi

.
Snímka hľadanej osoby. Foto: Facebook Polícia SR - Bratislavský kraj

Menovaný odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy, uviedla polícia.

Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Polícia pátra po nezvestnom 77-ročnom Petrovi Maderovi. Verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Menovaný bol naposledy videný 18. septembra, pričom oznámenie o nezvestnosti prijali policajti v priebehu včerajších večerných hodín. Menovaný odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy,“ uviedla polícia.

Občania môžu akékoľvek informácie o súčasnom pobyte a pohybe osoby oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou správy na sociálnej sieti polície.

.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili balík konsolidačných opatrení na budúci rok

J. Hrabko: Namiesto generálneho štrajku hrozí opozícii generálna hanba

VIDEO: Mikuláš Černák zostáva vo väzení

Polícia neposkytuje bližšie informácie k zásahu v prípade P. Rýpala