NEVIDELI STE HO? Pátrajú po nezvestnom L. Kujanovi

Snímka nezvestného. Foto: Facebook Polícia SR - Bratislavský kraj

Naposledy ho videli 4. októbra približne o 9.00 h, keď odišiel z domu na prechádzku.

Autor TASR
Bratislava/Pezinok 27. októbra (TASR) - Polícia pátra po nezvestnom 64-ročnom Liborovi Kujanovi zo Slovenského Grobu. Naposledy ho videli 4. októbra približne o 9.00 h, keď odišiel z domu na prechádzku. Odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Kujan je podľa polície štíhly, vysoký 175 centimetrov, má krátke tmavé vlasy, hnedé oči, pri pohybe používa barlu. Naposledy mal oblečenú červenú mikinu s kapucňou, tmavozelené tepláky a obuté mal biele tenisky.

Informácie k súčasnému pobytu alebo pohybu nezvestného môžu občania polícii oznámiť na telefónnom čísle 158, osobne na policajnom oddelení či súkromnou správou na sociálnej sieti.



