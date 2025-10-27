< sekcia Regióny
NEVIDELI STE HO? Pátrajú po nezvestnom L. Kujanovi
Naposledy ho videli 4. októbra približne o 9.00 h, keď odišiel z domu na prechádzku.
Autor TASR
Bratislava/Pezinok 27. októbra (TASR) - Polícia pátra po nezvestnom 64-ročnom Liborovi Kujanovi zo Slovenského Grobu. Naposledy ho videli 4. októbra približne o 9.00 h, keď odišiel z domu na prechádzku. Odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Kujan je podľa polície štíhly, vysoký 175 centimetrov, má krátke tmavé vlasy, hnedé oči, pri pohybe používa barlu. Naposledy mal oblečenú červenú mikinu s kapucňou, tmavozelené tepláky a obuté mal biele tenisky.
Informácie k súčasnému pobytu alebo pohybu nezvestného môžu občania polícii oznámiť na telefónnom čísle 158, osobne na policajnom oddelení či súkromnou správou na sociálnej sieti.
Kujan je podľa polície štíhly, vysoký 175 centimetrov, má krátke tmavé vlasy, hnedé oči, pri pohybe používa barlu. Naposledy mal oblečenú červenú mikinu s kapucňou, tmavozelené tepláky a obuté mal biele tenisky.
Informácie k súčasnému pobytu alebo pohybu nezvestného môžu občania polícii oznámiť na telefónnom čísle 158, osobne na policajnom oddelení či súkromnou správou na sociálnej sieti.