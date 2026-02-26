< sekcia Regióny
NEVIDELI STE HO? Pátrajú po nezvestnom 15-ročnom Pavlovi z Handlovej
Autor TASR
Handlová 26. februára (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 15-ročnom Pavlovi z Handlovej. Nezvestný je od utorka (24. 2.). Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
Pavla videla jeho matka naposledy v utorok popoludní, kedy odišiel na neznáme miesto. V stredu (25. 2.) ráno matku kontaktoval na sociálnej sieti. Odvtedy nepodal o sebe žiadne správy, miesto jeho pobytu nie je známe.
Nezvestný je vysoký asi 170 centimetrov, má plnoštíhlu postavu, modré oči a na krátko ostrihané blonďavé vlasy. Naposledy mal oblečené krátke čierne nohavice, krátke čierne tričko a sivé ponožky. Odišiel bez topánok.
„Akékoľvek informácie o pobyte alebo pohybe nezvestnej osoby je možné oznámiť na telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR - Trenčiansky kraj,“ povedala Krajčíková.
