NEVIDELI STE HO? Pátrajú po nezvestnom 26-ročnom Ch. Panikovi z Levoče
Hľadaný muž je vysoký 180 centimetrov, štíhlej postavy, má modré oči a krátke svetlohnedé vlasy.
Autor TASR
Levoča 28. apríla (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 26-ročnom Christiánovi Panikovi z Levoče. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že muž je nezvestný od stredy 22. apríla, keď odišiel z trvalého bydliska do Bratislavy.
„Tam bol v piatok 24. apríla spozorovaný na Dulovom námestí, no od tej doby nepodal o sebe žiadnu správu rodine ani známym. Vykonanými previerkami a opatreniami sa Christiána nepodarilo vypátrať,“ uviedla hovorkyňa.
Hľadaný muž je vysoký 180 centimetrov, štíhlej postavy, má modré oči a krátke svetlohnedé vlasy. Naposledy mal oblečenú bielu mikinu s kapucňou bez nápisov, bundu a nohavice čiernej farby, biele botasky značky Nike, čiernu šiltovku a čiernu ľadvinku cez rameno. Na ľavom zápästí má tetovanie pikachu - pokémon o veľkosti dva centimetre.
„Akékoľvek poznatky k hľadanému môže verejnosť oznámiť na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Poprade, na čísle 0961 89 3371, respektíve na linku 158. Informácie môžu poskytnúť aj prostredníctvom našej stránky Policajného zboru na sociálnej sieti,“ dodala Ligdayová.
„Tam bol v piatok 24. apríla spozorovaný na Dulovom námestí, no od tej doby nepodal o sebe žiadnu správu rodine ani známym. Vykonanými previerkami a opatreniami sa Christiána nepodarilo vypátrať,“ uviedla hovorkyňa.
Hľadaný muž je vysoký 180 centimetrov, štíhlej postavy, má modré oči a krátke svetlohnedé vlasy. Naposledy mal oblečenú bielu mikinu s kapucňou bez nápisov, bundu a nohavice čiernej farby, biele botasky značky Nike, čiernu šiltovku a čiernu ľadvinku cez rameno. Na ľavom zápästí má tetovanie pikachu - pokémon o veľkosti dva centimetre.
„Akékoľvek poznatky k hľadanému môže verejnosť oznámiť na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Poprade, na čísle 0961 89 3371, respektíve na linku 158. Informácie môžu poskytnúť aj prostredníctvom našej stránky Policajného zboru na sociálnej sieti,“ dodala Ligdayová.