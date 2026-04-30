NEVIDELI STE HO? Pátrajú po nezvestnom 14-ročnom Ivanovi z obce Šíd
Autor TASR
Šíd 30. apríla (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc a spoluprácu pri pátraní po 14-ročnom Ivanovi z obce Šíd v okrese Lučenec. Chlapec je nezvestný od nedele (26. 4.). Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
„Mladík bol naposledy videný 26. apríla 2026, keď odišiel z domu a od uvedeného času o sebe nepodal žiadnu správu,“ uviedla polícia.
Nezvestný Ivan má približne 150 centimetrov, rovné čierne vlasy a hnedé oči. Naposledy mal oblečenú sivú mikinu s kapucňou, sivé rifle a obuté biele tenisky.
„V prípade, že viete poskytnúť akékoľvek informácie, ktoré by mohli napomôcť k jeho vypátraniu, oznámte tieto na telefónnom čísle 158,“ žiada polícia.
