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NEVIDELI STE HO? Pátrajú po nezvestnom O. Herákovi

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Na snímke nezvestný 70-ročný Ondrej Herák z Nového Mesta nad Váhom. Foto: TASR - KR PZ v Trenčíne

Nezvestný odišiel z domu 4. júna približne o 18.00 h na prechádzku a doposiaľ sa nevrátil.

Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 5. júna (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 70-ročnom Ondrejovi Herákovi z Nového Mesta nad Váhom. Nezvestný je od štvrtka (4. 6.). Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková. Nezvestný odišiel z domu 4. júna približne o 18.00 h na prechádzku a doposiaľ sa nevrátil. Odvtedy nepodal žiadnu správu o svojom pohybe ani pobyte.

Ondrej Herák je vysoký asi 180 cm, štíhlej postavy, má hnedé oči, vlasy má momentálne ostrihané dohola. Oblečené mal tmavosivé tričko, modré tepláky s bielymi pruhmi a hnedé šľapky.

Na pravej ruke má tetovanie podobizne ženskej tváre, na ramenách tetovanie pripomínajúce výložky a na ľavej ruke vytetované meno Božena.

„Akékoľvek informácie o nezvestnom je možné podať na telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR - Trenčiansky kraj,“ doplnila hovorkyňa.
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