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Nevideli ste ho? Pátrajú po nezvestnom mužovi z Rumunska

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Policajná snímka hľadanej osoby. Foto: FB Polícia SR - Trnavský kraj﻿

Nezvestný naposledy skontaktoval oznamovateľku 28. mája v ranných hodinách.

Autor TASR
Senica 12. júna (TASR) - Polícia zo Senice žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 45-ročnom Bogdanovi Ciureovi z Rumunska, ktorého pobyt je od konca mája neznámy. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.

Nezvestný naposledy skontaktoval oznamovateľku 28. mája v ranných hodinách. Odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu a miesto jeho súčasného pobytu ani pohybu nie je známe. Je vysoký približne 175 centimetrov, plnoštíhlej postavy a má tmavé vlasy. Oblečenie, ktoré mal na sebe v čase zmiznutia, nie je známe.

Polícia zverejnila mužovu fotografiu na sociálnej sieti. Vyzýva občanov, ktorí by mohli poskytnúť informácie o nezvestnom mužovi alebo o jeho pohybe, aby kontaktovali linku 158, obrátili sa na ktorékoľvek oddelenie alebo poskytli informácie prostredníctvom sociálnych sietí.

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