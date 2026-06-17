Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 17. jún 2026Meniny má Adolf
< sekcia Regióny

NEVIDELI STE HO? Pátrajú po nezvestnom Jánovi Gurovi

.
Policajná fotka. Foto: Facebook Polícia SR - Žilinský kraj

Naposledy mal oblečený sivý sveter, zelenú montérkovú bundu, modré rifle a hnedozelenú obuv.

Autor TASR
Rabča 17. júna (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne vyhlásilo pátranie po nezvestnom 57-ročnom Jánovi Gurovi z oravskej obce Rabča. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

„Menovaný je nezvestný od 16. júna, keď v ranných hodinách odišiel do práce v Námestove, kam však neprišiel. Odvtedy je miesto jeho pobytu a pohybu neznáme,“ ozrejmila Kocková.

Muž je vysoký 172 centimetrov, má štíhlu postavu, hnedé vlasy a sivé oči. Naposledy mal oblečený sivý sveter, zelenú montérkovú bundu, modré rifle a hnedozelenú obuv.

Akékoľvek informácie k nezvestnej osobe žiadame oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru,“ spresnila policajná hovorkyňa.

.

Neprehliadnite

Prezident nastúpi na druhú fázu výcviku Národných obranných síl

Premiér nepovažuje za potrebné ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov

Prezident: Spolupráca s Indiou ponúka pre SR príležitosti pre rozvoj

CELÉ ZNENIE: Spoločné vyhlásenie Indie a Slovenska