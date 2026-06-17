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NEVIDELI STE HO? Pátrajú po nezvestnom Jánovi Gurovi
Naposledy mal oblečený sivý sveter, zelenú montérkovú bundu, modré rifle a hnedozelenú obuv.
Autor TASR
Rabča 17. júna (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne vyhlásilo pátranie po nezvestnom 57-ročnom Jánovi Gurovi z oravskej obce Rabča. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Menovaný je nezvestný od 16. júna, keď v ranných hodinách odišiel do práce v Námestove, kam však neprišiel. Odvtedy je miesto jeho pobytu a pohybu neznáme,“ ozrejmila Kocková.
Muž je vysoký 172 centimetrov, má štíhlu postavu, hnedé vlasy a sivé oči. Naposledy mal oblečený sivý sveter, zelenú montérkovú bundu, modré rifle a hnedozelenú obuv.
„Akékoľvek informácie k nezvestnej osobe žiadame oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru,“ spresnila policajná hovorkyňa.
„Menovaný je nezvestný od 16. júna, keď v ranných hodinách odišiel do práce v Námestove, kam však neprišiel. Odvtedy je miesto jeho pobytu a pohybu neznáme,“ ozrejmila Kocková.
Muž je vysoký 172 centimetrov, má štíhlu postavu, hnedé vlasy a sivé oči. Naposledy mal oblečený sivý sveter, zelenú montérkovú bundu, modré rifle a hnedozelenú obuv.
„Akékoľvek informácie k nezvestnej osobe žiadame oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru,“ spresnila policajná hovorkyňa.