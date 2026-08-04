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NEVIDELI STE HO? Pátrajú po nezvestnom Lukášovi Kupčíkovi z Rohožníka

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Snímka hľadaného muža. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Lukáš je vysoký 156 centimetrov, má krátke hnedé vlasy, modré oči.

Autor TASR
Bratislava 4. augusta (TASR) - Polícia pátra po nezvestnom 23-ročnom Lukášovi Kupčíkovi z Rohožníka. Naposledy ho videli v pondelok (3. 8.) približne o 12.00 h na adrese trvalého pobytu. Odišiel odtiaľ na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Lukáš je vysoký 156 centimetrov, má krátke hnedé vlasy, modré oči. Na ľavej ruke má vytetovaný symbol „tretie oko“ a na pravej ruke na zápästí symbol „bodka“.

Naposledy mal oblečené biele tričko s krátkym rukávom a čierne dlhé nohavice.

„Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby na fotografii nám občania môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície,“ uviedla Šimková.

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