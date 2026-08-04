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NEVIDELI STE HO? Pátrajú po nezvestnom Lukášovi Kupčíkovi z Rohožníka
Lukáš je vysoký 156 centimetrov, má krátke hnedé vlasy, modré oči.
Autor TASR
Bratislava 4. augusta (TASR) - Polícia pátra po nezvestnom 23-ročnom Lukášovi Kupčíkovi z Rohožníka. Naposledy ho videli v pondelok (3. 8.) približne o 12.00 h na adrese trvalého pobytu. Odišiel odtiaľ na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Lukáš je vysoký 156 centimetrov, má krátke hnedé vlasy, modré oči. Na ľavej ruke má vytetovaný symbol „tretie oko“ a na pravej ruke na zápästí symbol „bodka“.
Naposledy mal oblečené biele tričko s krátkym rukávom a čierne dlhé nohavice.
„Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby na fotografii nám občania môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície,“ uviedla Šimková.
Lukáš je vysoký 156 centimetrov, má krátke hnedé vlasy, modré oči. Na ľavej ruke má vytetovaný symbol „tretie oko“ a na pravej ruke na zápästí symbol „bodka“.
Naposledy mal oblečené biele tričko s krátkym rukávom a čierne dlhé nohavice.
„Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby na fotografii nám občania môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície,“ uviedla Šimková.