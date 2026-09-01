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NEVIDELI STE HO? Pátrajú po nezvestnom 50-ročnom Ivanovi z Trenčína
Muž odišiel 23. augusta z miesta trvalého bydliska do zamestnania do Bratislavy.
Autor TASR
Trenčín 1. septembra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 50-ročnom Ivanovi z Trenčína. Nezvestný je od 27. augusta. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
Muž odišiel 23. augusta z miesta trvalého bydliska do zamestnania do Bratislavy. Naposledy ho videli v práci 28. augusta okolo 3.00 h, keď odišiel na neznáme miesto. Odvtedy o sebe nepodal žiadne správy a jeho súčasný pobyt nie je známy.
Nezvestný je 180 centimetrov vysoký, zavalitej postavy, má hnedé oči a je bez vlasov. Na pravom ramene má znak bojového umenia, na pravom predlaktí čínsky znak, na ľavom ramene kostru s nápisom Legion a pod nim nešpecifikovaný dátum. Na ľavej strane čela má zvislú krátku jazvu a na ľavom zápästí jazvu od popálenia. Popis oblečenia nie je známy.
„Akékoľvek informácie o nezvestnom, jeho pohybe alebo pobyte je možné oznámiť na telefónnom čísla 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR - Trenčiansky kraj,“ doplnila hovorkyňa.
Muž odišiel 23. augusta z miesta trvalého bydliska do zamestnania do Bratislavy. Naposledy ho videli v práci 28. augusta okolo 3.00 h, keď odišiel na neznáme miesto. Odvtedy o sebe nepodal žiadne správy a jeho súčasný pobyt nie je známy.
Nezvestný je 180 centimetrov vysoký, zavalitej postavy, má hnedé oči a je bez vlasov. Na pravom ramene má znak bojového umenia, na pravom predlaktí čínsky znak, na ľavom ramene kostru s nápisom Legion a pod nim nešpecifikovaný dátum. Na ľavej strane čela má zvislú krátku jazvu a na ľavom zápästí jazvu od popálenia. Popis oblečenia nie je známy.
„Akékoľvek informácie o nezvestnom, jeho pohybe alebo pobyte je možné oznámiť na telefónnom čísla 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR - Trenčiansky kraj,“ doplnila hovorkyňa.