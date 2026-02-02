< sekcia Regióny
NEVIDELI STE HO? Pátrajú po odsúdenom Petrovi z Rimavskej Soboty
Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Autor TASR
Rimavská Sobota 2. februára (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 50-ročnom odsúdenom Petrovi z Rimavskej Soboty. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
„Menovaný má byť dodaný do výkonu trestu odňatia slobody na základe príkazu Okresného súdu Rimavská Sobota,“ priblížila polícia s tým, že akékoľvek informácie o pobyte muža môže verejnosť oznámiť na telefónnom čísle 158.
