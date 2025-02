NEVIDELI STE HO? Pátrajú po Pavlovi Danielovi z okresu Skalica

Skalica 18. februára (TASR) - Policajti vyhlásili pátranie po nezvestnom 51-ročnom Pavlovi Danielovi z okresu Skalica. Naposledy bol videný 6. februára o 13.45 h v meste Gbely. Osobné doklady ani mobilný telefón pri sebe nemal a odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Muž v spomínaný deň odišiel od kamaráta v Gbeloch na železničnú stanicu. "Zo stanice mal ísť do Malaciek, do azylového domu Betánia, kam však podľa zistených informácií nedorazil," priblížila polícia.







Nezvestný má výšku približne 176 centimetrov, jeho váha je približne 100 kilogramov, má pevnejšiu postavu, holú hlavu a tmavohnedé oči. "Na rukách, hrudi a chrbte má rôzne tetovania. Oblečenú mal naposledy hnedú koženú bundu, bledomodré rifle, biele tenisky s nápisom Nike," doplnili z polície.



Akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k vypátraniu nezvestnej osoby, môže verejnosť oznámiť na bezplatnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti.