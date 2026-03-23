NEVIDELI STE HO? Pátrajú po Petrovi Samuheľovi z okresu Tvrdošín
Je nezvestný od 17. marca.
Autor TASR
Nižná 23. marca (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne vyhlásilo pátranie po nezvestnom 54-ročnom Petrovi Samuheľovi z obce Nižná v Tvrdošínskom okrese. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Menovaný je nezvestný od 17. marca, keď bol v doobedňajších hodinách naposledy videný v potravinách v Nižnej. Od tej doby nikomu z príbuzných nepodal o sebe žiadnu správu. Miesto jeho súčasného pobytu a pohybu je neznáme,“ priblížila hovorkyňa.
Nezvestný meria približne 185 centimetrov, má krátke šedivé vlasy a hnedé oči. „Akékoľvek informácie k nezvestnej osobe žiadame oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru,“ podotkla Šefčíková.
