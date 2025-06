NEVIDELI STE HO? Pátrajú po Petrovi Slimákovi z Trenčianskej Teplej

Trenčianska Teplá 20. júna (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 43-ročnom Petrovi Slimákovi z Trenčianskej Teplej v okrese Trenčín. Muža naposledy videli 16. júna v nemocnici v Trenčíne, z ktorej odišiel na neznáme mesto a od tej doby o sebe nepodal žiadnu správu. TASR o tom v piatok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.



Nezvestný muž je vysoký približne 175 centimetrov, strednej postavy. Má hnedé až prešedivené krátke vlasy a hnedé oči. Naposledy mal na sebe oblečené modré rifle, tmavomodré tričko s bielym nápisom, obuté mal čierno-sivé topánky so žltými pásikmi a so sebou mal čiernu ľadvinku značky Alfa.



Akékoľvek informácie, ktoré by smerovali k vypátraniu nezvestného muža, môže verejnosť oznámiť na najbližší policajný útvar alebo na bezplatnú policajnú linku 158. Trenčiansku krajskú políciu môžu občania kontaktovať aj na jej stránke na sociálnej sieti.