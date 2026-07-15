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NEVIDELI STE HO? Pátrajú po po 44-ročnom Jozefovi z Bratislavy

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Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Martine vyhlásilo pátranie po nezvestnom 44-ročnom Jozefovi Matuškovi z Bratislavy - Podunajských Biskupíc. Foto: TASR - KR PZ v Žiline

Nezvestný muž je vysoký približne 200 centimetrov, má silnejšiu postavu, tmavohnedé oči, krátke hnedé vlasy a zarastenú bradu.

Autor TASR
Martin 15. júla (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Martine vyhlásilo pátranie po nezvestnom 44-ročnom Jozefovi Matuškovi z Bratislavy - Podunajských Biskupíc. TASR o tom v stredu informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Menovaný je nezvestný od 14. júla. „V poobedných hodinách mal odísť vlakom z mesta Turčianske Teplice do Vrútok. Od tejto doby o sebe nepodal žiadnu správu a jeho pohyb a pobyt nie je známy. Nezvestná osoba nerozpráva,“ uviedla Šefčíková.

Nezvestný muž je vysoký približne 200 centimetrov, má silnejšiu postavu, tmavohnedé oči, krátke hnedé vlasy a zarastenú bradu. Naposledy mal oblečenú žltú polokošeľu a tmavomodré krátke nohavice s viacfarebným bočným vreckom.

Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Šefčíková.
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