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NEVIDELI STE HO? Pátrajú po po 44-ročnom Jozefovi z Bratislavy
Nezvestný muž je vysoký približne 200 centimetrov, má silnejšiu postavu, tmavohnedé oči, krátke hnedé vlasy a zarastenú bradu.
Autor TASR
Martin 15. júla (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Martine vyhlásilo pátranie po nezvestnom 44-ročnom Jozefovi Matuškovi z Bratislavy - Podunajských Biskupíc. TASR o tom v stredu informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Menovaný je nezvestný od 14. júla. „V poobedných hodinách mal odísť vlakom z mesta Turčianske Teplice do Vrútok. Od tejto doby o sebe nepodal žiadnu správu a jeho pohyb a pobyt nie je známy. Nezvestná osoba nerozpráva,“ uviedla Šefčíková.
Nezvestný muž je vysoký približne 200 centimetrov, má silnejšiu postavu, tmavohnedé oči, krátke hnedé vlasy a zarastenú bradu. Naposledy mal oblečenú žltú polokošeľu a tmavomodré krátke nohavice s viacfarebným bočným vreckom.
„Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Šefčíková.
Menovaný je nezvestný od 14. júla. „V poobedných hodinách mal odísť vlakom z mesta Turčianske Teplice do Vrútok. Od tejto doby o sebe nepodal žiadnu správu a jeho pohyb a pobyt nie je známy. Nezvestná osoba nerozpráva,“ uviedla Šefčíková.
Nezvestný muž je vysoký približne 200 centimetrov, má silnejšiu postavu, tmavohnedé oči, krátke hnedé vlasy a zarastenú bradu. Naposledy mal oblečenú žltú polokošeľu a tmavomodré krátke nohavice s viacfarebným bočným vreckom.
„Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Šefčíková.