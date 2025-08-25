< sekcia Regióny
NEVIDELI STE HO? Pátrajú po Samuelovi Klozíkovi zo Svätého Jura
Menovaný bol naposledy videný na ulici Krajinská cesta vo Svätom Juri, odkiaľ odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Policajti sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po nezvestnom 16-ročnom Samuelovi Klozíkovi zo Svätého Jura v okrese Pezinok. Menovaný bol naposledy videný na ulici Krajinská cesta vo Svätom Juri, odkiaľ odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
„Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby na fotografii nám občania môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na facebookovom profile polície,“ apeluje polícia.
„Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby na fotografii nám občania môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na facebookovom profile polície,“ apeluje polícia.