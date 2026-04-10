SKRÝVA SA PRED VÄZENÍM: Polícia pátra po zločincovi Tomášovi

Snímka hľadaného muža. Foto: FB Polícia SR - Banskobystrický kraj

Autor TASR
Banská Bystrica 10. apríla (TASR) - Polícia v Banskej Bystrici pátra po dlhodobo hľadanom 35-ročnom Tomášovi A., na ktorého ešte v roku 2022 vydali európsky zatýkací rozkaz pre zločin ublíženia na zdraví. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia, ktorá sa v tejto súvislosti obracia na verejnosť s prosbou o pomoc a spoluprácu.

„Menovaný si je vedomý, že ho čaká nástup do výkonu trestu a skrýva sa na neznámom mieste, pravdepodobne v Českej republike. Ak má niekto akékoľvek informácie, ktoré môžu pomôcť k jeho vypátraniu, nech nás kontaktuje na známom čísle 158,“ uviedla polícia.


Neprehliadnite

V Pezinku cez víkend zaznejú bicie, divákov priláka aj Martin Valihora

Slnko v sieti: Najlepším filmom je Otec, najdekorovanejšia Potopa

Stav ohrozenia v ústave možno nebude

VIDEO: Ústavní činitelia vyzvali na odbornú diskusiu v zdravotníctve