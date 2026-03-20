NEVIDELI STE HO? Patrik Ž. je podozrivý zo závažnej trestnej činnosti
Hľadaný muž sa mal dopustiť zločinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.
Autor TASR
Trnava 20. marca (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 28-ročnom Patrikovi Ž. z okresu Galanta, ktorý je podozrivý zo závažnej majetkovej trestnej činnosti. Tento skutok je v súbehu s prečinom krádeže a prečinom poškodzovania cudzej veci. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.
Hľadaný muž sa mal dopustiť zločinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. „Je vysoký približne 171 až 175 centimetrov, štíhlej športovej postavy. Má hnedé vlasy a modré oči,“ ozrejmili a súčasne zverejnili jeho fotografiu na sociálnej sieti.
Polícia vyzýva občanov, aby v prípade akýchkoľvek informácií o pohybe alebo pobyte hľadaného kontaktovali linku 158, prípadne sa obrátili na ktorékoľvek policajné oddelenie. Informácie je možné zaslať aj prostredníctvom sociálnej siete.
