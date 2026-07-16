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NEVIDELI STE HO? Polícia pátra po 17-ročnom Alexandrovi

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Senickí policajti vyhlásili pátranie po nezvestnom 17-ročnom Alexandrovi Dudášekovi. Foto: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Naposledy ho videli v čiernych teplákoch, bordovom tričku, modrej mikine na zips s kapucňou a čiernych teniskách značky DJ.

Autor TASR
Senica 16. júla (TASR) - Senickí policajti vyhlásili pátranie po nezvestnom 17-ročnom Alexandrovi Dudášekovi. V stredu (15. 7.) krátko pred 20.00 h mal odísť zo zariadenia, kde je dobrovoľne umiestnený. Informovala o tom trnavská krajská polícia.

Pri odchode pritom nemal pri sebe žiadne veci. Nie je vylúčené, že by sa mohol nachádzať v meste Bratislava,“ priblížila polícia. Tínedžer je približne 180 centimetrov vysoký, má hnedé, nakrátko strihané kučeravé vlasy a modré oči. Naposledy ho videli v čiernych teplákoch, bordovom tričku, modrej mikine na zips s kapucňou a čiernych teniskách značky DJ.

V prípade akýchkoľvek informácií o nezvestných osobách môže verejnosť kontaktovať políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek oddelení polície.

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