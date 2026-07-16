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NEVIDELI STE HO? Polícia pátra po 17-ročnom Alexandrovi
Naposledy ho videli v čiernych teplákoch, bordovom tričku, modrej mikine na zips s kapucňou a čiernych teniskách značky DJ.
Autor TASR
Senica 16. júla (TASR) - Senickí policajti vyhlásili pátranie po nezvestnom 17-ročnom Alexandrovi Dudášekovi. V stredu (15. 7.) krátko pred 20.00 h mal odísť zo zariadenia, kde je dobrovoľne umiestnený. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
„Pri odchode pritom nemal pri sebe žiadne veci. Nie je vylúčené, že by sa mohol nachádzať v meste Bratislava,“ priblížila polícia. Tínedžer je približne 180 centimetrov vysoký, má hnedé, nakrátko strihané kučeravé vlasy a modré oči. Naposledy ho videli v čiernych teplákoch, bordovom tričku, modrej mikine na zips s kapucňou a čiernych teniskách značky DJ.
V prípade akýchkoľvek informácií o nezvestných osobách môže verejnosť kontaktovať políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek oddelení polície.
„Pri odchode pritom nemal pri sebe žiadne veci. Nie je vylúčené, že by sa mohol nachádzať v meste Bratislava,“ priblížila polícia. Tínedžer je približne 180 centimetrov vysoký, má hnedé, nakrátko strihané kučeravé vlasy a modré oči. Naposledy ho videli v čiernych teplákoch, bordovom tričku, modrej mikine na zips s kapucňou a čiernych teniskách značky DJ.
V prípade akýchkoľvek informácií o nezvestných osobách môže verejnosť kontaktovať políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek oddelení polície.