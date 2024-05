Nevideli ste ho? Polícia pátra po 26-ročnom Danielovi Drienovi z Hôrky

Poprad 10. mája (TASR) - Polícia pátra po nezvestnom 26-ročnom Danielovi Drienovi z obce Hôrka v okrese Poprad. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Ako povedala, muž bol 9. mája krátko pred polnocou posádkou rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) prevážaný do nemocnice v Levoči, pričom po príchode do areálu nemocnice a po vystúpení z vozidla utiekol.



"Do miesta trvalého bydliska sa doposiaľ nevrátil a ani o sebe nepodal žiadnu správu. Vykonanými previerkami a opatreniami sa doposiaľ nezvestnú osobu nepodarilo vypátrať," uviedla Ligdayová.



Muž je vysoký 175 centimetrov, štíhlej postavy, má nakrátko ostrihané svetlé vlasy. Naposledy mal na sebe oblečené čierne rifle, čierno-sivú mikinu a batoh hnedej farby.



Akékoľvek poznatky o hľadanom mužovi môže verejnosť oznámiť na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Prešove na telefónnom čísle 0961 89 3371 alebo linke 158. Informácie je možné poskytnúť aj prostredníctvom profilu polície na sociálnej sieti.