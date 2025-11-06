Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 6. november 2025Meniny má Renáta
< sekcia Regióny

NEVIDELI STE HO? Polícia pátra po 72-ročnom Pavlovi Kohárim z Rovinky

.
Snímka hľadanej osoby. Foto: Facebook Polície SR - Bratislavský kraj

Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby na fotografii možno oznámiť na bezplatnom čísle polície 158.

Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Policajti zo Senca pátrajú po 72-ročnom Pavlovi Kohárim, ktorý má trvalé bydlisko v Rovinke. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.

„Menovaný bol naposledy videný dňa 2. novembra v čase okolo 14.00 h na Hlavnej ulici v Rovinke na lavičke oproti pošte, odkiaľ odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy,“ priblížila Šimková. Nezvestný má podľa nej výšku približne 165 centimetrov a váži asi 45 kilogramov. Je štíhlej postavy, má tmavohnedé krátke vlasy, krátke fúzy a šedivé strnisko na brade. Hovorkyňa uviedla, že muž nemá zuby a má staré tetovanie, nápis, pravdepodobne na pravej ruke.

Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby na fotografii možno oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na na sociálnej sieti.

.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka

Prezident víta ponuku Poľska do budúcna dovážať do SR plyn z USA

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie