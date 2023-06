NEVIDELI STE HO? Polícia pátra po nezvestnom D. Markovi z Bratislavy

Bratislava 14. júna (TASR) - Polícia pátra po 39-ročnom Danielovi Markovi z Bratislavy. Muža naposledy videli 5. júna, odvtedy sa nikomu neozval a miesto jeho súčasného pobytu i pohybu nie je známe. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Fotografiu nezvestného zverejnila polícia na sociálnej sieti.



Muž je vysoký 186 centimetrov, športovej postavy. Má hnedé oči a hnedé vlasy. Oblečené mal čierne tričko s krátkym rukávom, tmavošedé dlhé nohavice a čiernosivé topánky. So sebou mal šedý ruksak s logom Ironman.



Polícia sa v tejto súvislosti obracia na verejnosť so žiadosťou o spoluprácu. Akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k vypátraniu nezvestnej osoby, je možné oznámiť na telefónnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne súkromnou správou na profile polície na sociálnej sieti.