NEVIDELI STE HO? Polícia pátra po nezvestnom I. Svítekovi zo Serede
V prípade akýchkoľvek informácií o nezvestnom je potrebné kontaktovať políciu.
Autor TASR
Trnava 28. januára (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 67-ročnom Ivanovi Svítekovi zo Serede v okrese Galanta. Naposledy ho videli v meste Šaľa, odvtedy sa nikomu neozval. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Podľa dostupných informácií nemá pri sebe mobilný telefón. Svítek meria 165 centimetrov, má štíhlu postavu, dlhé šedivé vlasy, zanedbaný vzhľad. Popis oblečenia nie je známy. V prípade akýchkoľvek informácií o nezvestnom je potrebné kontaktovať políciu.
