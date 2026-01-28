Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEVIDELI STE HO? Polícia pátra po nezvestnom I. Svítekovi zo Serede

Snímka hľadaného muža. Foto: FB Polícia SR - Trnavský kraj

V prípade akýchkoľvek informácií o nezvestnom je potrebné kontaktovať políciu.

Autor TASR
Trnava 28. januára (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 67-ročnom Ivanovi Svítekovi zo Serede v okrese Galanta. Naposledy ho videli v meste Šaľa, odvtedy sa nikomu neozval. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Podľa dostupných informácií nemá pri sebe mobilný telefón. Svítek meria 165 centimetrov, má štíhlu postavu, dlhé šedivé vlasy, zanedbaný vzhľad. Popis oblečenia nie je známy. V prípade akýchkoľvek informácií o nezvestnom je potrebné kontaktovať políciu.

