Nedela 29. marec 2026
Nevideli ste ho? Polícia pátra po páchateľovi krádeže v Bratislave

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Autor TASR
Bratislava 29. marca (TASR) - Bratislavskí policajti vyšetrujú okolnosti krádeže z 23. februára. Neznámy páchateľ ukradol v nočných hodinách tovar za 1500 eur z priestorov pre zamestnancov jednej z predajní so značkovým oblečením v obchodnom centre na Pribinovej ulici v Bratislave. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

V tejto súvislosti pátrame po totožnosti osoby na priloženom videu a vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osoby, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili,“ napísali policajti. Video zverejnili na sociálnej sieti.

