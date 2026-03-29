Nevideli ste ho? Polícia pátra po páchateľovi krádeže v Bratislave
Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Autor TASR
Bratislava 29. marca (TASR) - Bratislavskí policajti vyšetrujú okolnosti krádeže z 23. februára. Neznámy páchateľ ukradol v nočných hodinách tovar za 1500 eur z priestorov pre zamestnancov jednej z predajní so značkovým oblečením v obchodnom centre na Pribinovej ulici v Bratislave. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„V tejto súvislosti pátrame po totožnosti osoby na priloženom videu a vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osoby, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili,“ napísali policajti. Video zverejnili na sociálnej sieti.
„V tejto súvislosti pátrame po totožnosti osoby na priloženom videu a vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osoby, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili,“ napísali policajti. Video zverejnili na sociálnej sieti.