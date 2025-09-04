Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. september 2025Meniny má Rozália
< sekcia Regióny

NEVIDELI STE HO? Vyhlásili pátranie po 26-ročnom Adamovi Bugajovi

.
Snímka hľadaného muža. Foto: FB Polícia SR - Žilinský kraj

Nezvestný je vysoký 175 centimetrov, má krátke tmavohnedé vlasy, modré oči a tetovanie na pravej ruke.

Autor TASR
Oravské Veselé 4. septembra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne vyhlásilo pátranie po nezvestnom 26-ročnom Adamovi Bugajovi z Oravského Veselého z okresu Námestovo. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

„Menovaný je nezvestný od 1. septembra, keď v poobedňajších hodinách odišiel na svojom osobnom motorovom vozidle značky Volkswagen Touran modrej metalízy z obce Zubrohlava. Odvtedy nepodal o sebe žiadnu správu. Miesto jeho súčasného pobytu a pohybu je neznáme,“ uviedla hovorkyňa.

Nezvestný je vysoký 175 centimetrov, má krátke tmavohnedé vlasy, modré oči a tetovanie na pravej ruke. Naposledy mal oblečené krátke nohavice čiernej farby, tričko s krátkym rukávom čiernej farby a nákrčník hnedosivej farby.

„Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Šefčíková.


.

Neprehliadnite

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP

KOMENTÁR J. HRABKA: Peking a Užhorod

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému