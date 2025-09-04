< sekcia Regióny
NEVIDELI STE HO? Vyhlásili pátranie po 26-ročnom Adamovi Bugajovi
Nezvestný je vysoký 175 centimetrov, má krátke tmavohnedé vlasy, modré oči a tetovanie na pravej ruke.
Autor TASR
Oravské Veselé 4. septembra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne vyhlásilo pátranie po nezvestnom 26-ročnom Adamovi Bugajovi z Oravského Veselého z okresu Námestovo. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Menovaný je nezvestný od 1. septembra, keď v poobedňajších hodinách odišiel na svojom osobnom motorovom vozidle značky Volkswagen Touran modrej metalízy z obce Zubrohlava. Odvtedy nepodal o sebe žiadnu správu. Miesto jeho súčasného pobytu a pohybu je neznáme,“ uviedla hovorkyňa.
Nezvestný je vysoký 175 centimetrov, má krátke tmavohnedé vlasy, modré oči a tetovanie na pravej ruke. Naposledy mal oblečené krátke nohavice čiernej farby, tričko s krátkym rukávom čiernej farby a nákrčník hnedosivej farby.
„Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Šefčíková.
„Menovaný je nezvestný od 1. septembra, keď v poobedňajších hodinách odišiel na svojom osobnom motorovom vozidle značky Volkswagen Touran modrej metalízy z obce Zubrohlava. Odvtedy nepodal o sebe žiadnu správu. Miesto jeho súčasného pobytu a pohybu je neznáme,“ uviedla hovorkyňa.
Nezvestný je vysoký 175 centimetrov, má krátke tmavohnedé vlasy, modré oči a tetovanie na pravej ruke. Naposledy mal oblečené krátke nohavice čiernej farby, tričko s krátkym rukávom čiernej farby a nákrčník hnedosivej farby.
„Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Šefčíková.