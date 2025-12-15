< sekcia Regióny
Nevideli ste ho? Vyhlásili pátranie po Miroslavovi z Dlhej nad Kysucou
Je nezvestný od 12. decembra, keď okolo poludnia odišiel z domu na neznáme miesto.
Autor TASR
Čadca 15. decembra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci vyhlásilo pátranie po nezvestnom 65-ročnom Miroslavovi Kubišovi z obce Dlhá nad Kysucou. Ako informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková, menovaný je nezvestný od 12. decembra, keď okolo poludnia odišiel z domu na neznáme miesto.
„Od tejto doby nepodal o sebe žiadne správy, jeho pohyb ani pobyt nie sú známe,“ uviedla Kocková. Nezvestný muž je vysoký 175 centimetrov, má štíhlu postavu, sivé oči a výrazné znamienko v pravej hornej časti hlavy. Naposledy mal oblečenú šedo-oranžovú montérkovú súpravu.
„Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.
„Od tejto doby nepodal o sebe žiadne správy, jeho pohyb ani pobyt nie sú známe,“ uviedla Kocková. Nezvestný muž je vysoký 175 centimetrov, má štíhlu postavu, sivé oči a výrazné znamienko v pravej hornej časti hlavy. Naposledy mal oblečenú šedo-oranžovú montérkovú súpravu.
„Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.