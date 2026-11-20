< sekcia Regióny
NEVIDELI STE ICH? Pátrajú po dievčatách Anne Márii a Renáte z Ilavy
Dievčatá by sa mali nachádzať spolu na neznámom mieste.
Autor TASR
Ilava 20. novembra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 15-ročnej Anne Márii a 14-ročnej Renáte. Obe dievčatá sú z Ilavy, naposledy ich videli ešte vo štvrtok (19. 11.), odvtedy o sebe nepodali žiadne správy. TASR o tom v piatok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Anna Mária je vysoká 155 centimetrov, štíhlej postavy. Má plavé vlasy dlhé po plecia a modré oči. Naposledy mala na sebe oblečenú čiernu lesklú mikinu a tmavosivé tepláky.
Renáta je vysoká 156 centimetrov, štíhlej postavy. Má čierne vlasy dlhé po plecia a modré oči. Naposledy mala na sebe oblečenú čiernu mikinu a ružové tepláky.
Dievčatá by sa mali nachádzať spolu na neznámom mieste.
Akékoľvek informácie o nezvestných, ich pohybe alebo pobyte môžu občania oznámiť na známe číslo 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.
Anna Mária je vysoká 155 centimetrov, štíhlej postavy. Má plavé vlasy dlhé po plecia a modré oči. Naposledy mala na sebe oblečenú čiernu lesklú mikinu a tmavosivé tepláky.
Renáta je vysoká 156 centimetrov, štíhlej postavy. Má čierne vlasy dlhé po plecia a modré oči. Naposledy mala na sebe oblečenú čiernu mikinu a ružové tepláky.
Dievčatá by sa mali nachádzať spolu na neznámom mieste.
Akékoľvek informácie o nezvestných, ich pohybe alebo pobyte môžu občania oznámiť na známe číslo 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.