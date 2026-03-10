Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEVIDELI STE ICH? Pátrajú po dvoch chovankyniach zariadenia v Levoči

Na kombo snímke osoby v pátraní. Foto: Polícia

Akékoľvek poznatky k nezvestnej Kláre a Frederike oznámte na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Poprade, na čísle 0961 89 3371, respektíve na linku 158.

Autor TASR
Levoča 10. marca (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po dvoch nezvestných chovankyniach Reedukačného centra v Levoči. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 17-ročná Klára Rafaelová z Levíc a rovnako stará Frederika Horváthová z Veľkej Idy, sú nezvestné od nedele (8. 3.), kedy sa mali po jarných prázdninách vrátiť späť do zariadenia v Levoči. Nepodali však o sebe žiadnu správu a vykonanými previerkami sa tínedžerky nepodarilo vypátrať.

Nezvestná Klára je vysoká do 165 centimetrov, štíhlej postavy, má hnedé oči, polodlhé hnedé kučeravé vlasy. Polícia nemá informácie o tom, čo by mohla mať na sebe oblečené, ani o zvláštnych znameniach.



Hľadaná Frederika je vysoká 170 centimetrov, plnoštíhlej postavy, má hnedé oči a po plecia dlhé hnedé vlasy. Ani v jej prípade polícia nepozná popis oblečenia či zvláštne znamenia.



„Akékoľvek poznatky k nezvestnej Kláre a Frederike oznámte na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Poprade, na čísle 0961 89 3371, respektíve na linku 158. Informácie môže verejnosť poskytnúť aj prostredníctvom našej stránky na sociálnej sieti,“ dodala Ligdayová.
