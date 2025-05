Nevideli ste ich? Polícia pátra po dvoch sestrách

Banská Bystrica 16. mája (TASR) - Polícia v Banskej Bystrici pátra po dvoch sestrách, sedemročnej Sadie Izabele a štvorročnej Ivy Anabele, ktoré sú nezvestné. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.



„Polícii nezvestnosť nahlásil ich otec. Dievčatá by mali byť so svojou matkou na neznámom mieste,“ uviedla polícia s tým, že ak niekto pozná miesto ich pobytu, nech to oznámi na čísle 158.