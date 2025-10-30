Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEVIDELI STE ICH? Polícia pátra po troch dievčatách

Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Bratislavský kraj

TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Polícia pátra po troch nezvestných dievčatách, 16-ročnej Natálii Horváthovej z Bratislavy, 14-ročnej Nine Haškovej z okresu Senec a 16-ročnej Šanel Stojkovej z okresu Komárno. Naposledy ich videli v stredu (29. 10.) na Junáckej ulici v Bratislave, odkiaľ odišli na neznáme miesto z dohľadu vychovávateľov centra pre deti a rodiny, kde boli umiestnené na základe rozhodnutia súdov. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



„Akékoľvek informácie k ich súčasnému pobytu a pohybu nám občania môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na facebookovom profile polície,“ priblížil Szeiff.
