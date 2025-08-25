< sekcia Regióny
NEVIDELI STE JU? Pátrajú po 10-ročnej Mariyi Deviatkovej z Ružomberka
Je nezvestná od nedele (24. 8.), keď v poobedných hodinách mala odísť do obchodného domu v Ružomberku a doposiaľ o sebe nepodala žiadnu správu.
Autor TASR
Ružomberok 25. augusta (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Ružomberku vyhlásilo pátranie po 10-ročnej Mariyi Deviatkovej, s trvalým bytom na Ukrajine, ale momentálne býva v Ružomberku. Je nezvestná od nedele (24. 8.), keď v poobedných hodinách mala odísť do obchodného domu v Ružomberku a doposiaľ o sebe nepodala žiadnu správu. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Dievča je vysoké 145 až 150 centimetrov, má chudú postavu, čierne vlasy po plecia a hnedé oči. Oblečené malo čierne tričko s krátkym rukávom, dlhé sivé nohavice, čierne tenisky značky Adidas a čierny ruksak.
„Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení PZ alebo súkromnou správou na oficiálnej facebookovej stránke polície,“ vyzvala Šefčíková.
Dievča je vysoké 145 až 150 centimetrov, má chudú postavu, čierne vlasy po plecia a hnedé oči. Oblečené malo čierne tričko s krátkym rukávom, dlhé sivé nohavice, čierne tenisky značky Adidas a čierny ruksak.
„Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení PZ alebo súkromnou správou na oficiálnej facebookovej stránke polície,“ vyzvala Šefčíková.