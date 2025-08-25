Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. august 2025Meniny má Ľudovít
< sekcia Regióny

NEVIDELI STE JU? Pátrajú po 10-ročnej Mariyi Deviatkovej z Ružomberka

.
Snímka hľadanej. Foto: Facebook Polícia SR - Žilinský kraj

Je nezvestná od nedele (24. 8.), keď v poobedných hodinách mala odísť do obchodného domu v Ružomberku a doposiaľ o sebe nepodala žiadnu správu.

Autor TASR
Ružomberok 25. augusta (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Ružomberku vyhlásilo pátranie po 10-ročnej Mariyi Deviatkovej, s trvalým bytom na Ukrajine, ale momentálne býva v Ružomberku. Je nezvestná od nedele (24. 8.), keď v poobedných hodinách mala odísť do obchodného domu v Ružomberku a doposiaľ o sebe nepodala žiadnu správu. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Dievča je vysoké 145 až 150 centimetrov, má chudú postavu, čierne vlasy po plecia a hnedé oči. Oblečené malo čierne tričko s krátkym rukávom, dlhé sivé nohavice, čierne tenisky značky Adidas a čierny ruksak.

„Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení PZ alebo súkromnou správou na oficiálnej facebookovej stránke polície,“ vyzvala Šefčíková.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb