NEVIDELI STE JU? Pátrajú po 11-ročnej Laure

Policajná snímka. Foto: Polícia

Maloletú videli naposledy 29. januára v sprievode matky v záhradkárskej oblasti na ulici Za dráhou v Pezinku, odkiaľ odišla na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodala žiadne správy.

Autor TASR
Bratislava/Pezinok 5. februára (TASR) - Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po nezvestnej 11-ročnej Laure Šuriakovej z Modry.

Maloletú videli naposledy 29. januára v sprievode matky v záhradkárskej oblasti na ulici Za dráhou v Pezinku, odkiaľ odišla na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodala žiadne správy. „Nezvestná má výšku približne 160 cm, zavalitú postavu, dlhé čierne kučeravé vlasy, hnedé oči,“ približuje vzhľad dievčaťa hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Silvia Šimková.

Akékoľvek informácie o pohybe či pobyte hľadanej osoby možno oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície.
