Štvrtok 26. marec 2026
NEVIDELI STE JU? Pátrajú po 13-ročnej Gabriele Dunkovej

Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Žilinský kraj

Autor TASR
Ružomberok 26. marca (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Ružomberku vyhlásilo pátranie po nezvestnej 13-ročnej Gabriele Dunkovej z Richnavy v okrese Gelnica. Dievča odišlo z areálu Diagnostického centra v Ružomberku. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

„Menovaná je nezvestná od 25. marca, kedy vo večerných hodinách odišla z areálu Diagnostického centra v Ružomberku na neznáme miesto a doposiaľ nepodala o sebe žiadnu správu. Jej pobyt ani pohyb nie je známy,“ podotkla hovorkyňa.

Nezvestná je vysoká 153 centimetrov, je strednej postavy, má hnedo-ryšavé vlasy po plecia, hnedé oči, okrúhlu tvár, nad pravým obočím má jazvu, na brade i na dlani pravej ruky má jazvu, na ľavej ruke má tetovanie - nápis „LOVE“ a obrázok v tvare srdca. Naposledy mala oblečenú mikinu svetložltej farby, tepláky sivej farby a na nohách mala obuté papuče.

„Akékoľvek informácie k nezvestnej osobe žiadame oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek oddelení PZ,“ upozornila Šefčíková.

