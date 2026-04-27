Pondelok 27. apríl 2026Meniny má Jaroslav
NEVIDELI STE JU? Pátrajú po 14-ročnej Eveline z Výčap - Opatoviec

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 14-ročnej Eveline Kulkovskej. Foto: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj

Autor TASR
Nitra 27. apríla (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 14-ročnej Eveline Kulkovskej z obce Výčapy - Opatovce v okrese Nitra. V nedeľu (26. 4.) v popoludňajších hodinách odišla z miesta trvalého bydliska na neznáme miesto. Odvtedy o sebe nepodala žiadnu správu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Evelin Kulkovská má hnedé vlasy po plecia, je vysoká 165 centimetrov, štíhlej postavy. Naposledy mala oblečené sivé tepláky, modré tenisky a zeleno-béžovú bundu.

Akékoľvek informácie k hľadanej osobe môžu občania oznámiť na najbližší útvar polície, na tiesňovú linku číslo 158 alebo do súkromnej správy na sociálnej sieti na stránke Polícia SR - Nitriansky kraj.

