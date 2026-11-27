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NEVIDELI STE JU? Pátrajú po 16-ročnej Šarlote Beckovej z Ružomberka
Nezvestná je vysoká 165 centimetrov, má štíhlu postavu, krátke čierne vlasy a nosí dlhý čierny príčesok.
Autor TASR
Ružomberok 27. novembra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Ružomberku vyhlásilo pátranie po nezvestnej 16-ročnej Šarlote Beckovej z Ružomberka. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Menovaná je nezvestná od 21. novembra, keď odišla z miesta svojho trvalého bydliska. Od uvedeného dňa je miesto jej pohybu a pobytu neznáme,“ uviedla policajná hovorkyňa.
Nezvestná je vysoká 165 centimetrov, má štíhlu postavu, krátke čierne vlasy a nosí dlhý čierny príčesok. Naposledy mala oblečené široké čierne nohavice, šedú mikinu a čiernu vetrovku do pása.
„Akékoľvek informácie k nezvestnej osobe žiadame oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru,“ vyzvala Kocková.
„Menovaná je nezvestná od 21. novembra, keď odišla z miesta svojho trvalého bydliska. Od uvedeného dňa je miesto jej pohybu a pobytu neznáme,“ uviedla policajná hovorkyňa.
Nezvestná je vysoká 165 centimetrov, má štíhlu postavu, krátke čierne vlasy a nosí dlhý čierny príčesok. Naposledy mala oblečené široké čierne nohavice, šedú mikinu a čiernu vetrovku do pása.
„Akékoľvek informácie k nezvestnej osobe žiadame oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru,“ vyzvala Kocková.