< sekcia Regióny
NEVIDELI STE JU? Pátrajú po 16-ročnej Zoji Snovákovej z Dolného Kubína
Menovaná je nezvestná od 23. augusta, keď bola naposledy videná o 11.45 h na námestí v Dolnom Kubíne, odkiaľ odišla na neznáme miesto.
Autor TASR
Dolný Kubín 24. augusta (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne vyhlásilo pátranie po nezvestnej 16-ročnej Zoji Snovákovej z Dolného Kubína. TASR o tom v nedeľu informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Menovaná je nezvestná od 23. augusta, keď bola naposledy videná o 11.45 h na námestí v Dolnom Kubíne, odkiaľ odišla na neznáme miesto. Mobilný telefón pri sebe nemá. Jej súčasný pohyb a pobyt nie je známy,“ priblížila Kocková.
Nezvestná je vysoká 180 centimetrov, má štíhlu postavu, dlhé hnedé vlasy a modré oči. Nad hornou perou má materské znamienko. Oblečenú má bielu mikinu so zipsom a obrázkom holubice na chrbte, slaboružové nohavice a obuté biele tenisky.
„Akékoľvek informácie o nezvestnej môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na profile polície na sociálnej sieti,“ vyzvala Kocková.
„Menovaná je nezvestná od 23. augusta, keď bola naposledy videná o 11.45 h na námestí v Dolnom Kubíne, odkiaľ odišla na neznáme miesto. Mobilný telefón pri sebe nemá. Jej súčasný pohyb a pobyt nie je známy,“ priblížila Kocková.
Nezvestná je vysoká 180 centimetrov, má štíhlu postavu, dlhé hnedé vlasy a modré oči. Nad hornou perou má materské znamienko. Oblečenú má bielu mikinu so zipsom a obrázkom holubice na chrbte, slaboružové nohavice a obuté biele tenisky.
„Akékoľvek informácie o nezvestnej môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na profile polície na sociálnej sieti,“ vyzvala Kocková.