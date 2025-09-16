Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. september 2025Meniny má Ľudmila
< sekcia Regióny

NEVIDELI STE JU? Pátrajú po 16-ročnej Magdaléne Gabrišovej z Čadce

.
Snímka hľadanej Magdalény Gabrišovej. Foto: FB Polícia Slovenskej republiky

Nezvestná je vysoká 164 centimetrov, má štíhlu postavu, dlhšie hnedé vlasy a hnedé oči.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Čadca 16. septembra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Čadci vyhlásilo pátranie po 16-ročnej Magdaléne Gabrišovej z Čadce. Menovaná odišla 13. septembra z miesta trvalého bydliska na neznáme miesto. Od tej doby nepodala o sebe žiadnu správu. Jej súčasný pobyt a pohyb je neznámy. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Nezvestná je vysoká 164 centimetrov, má štíhlu postavu, dlhšie hnedé vlasy a hnedé oči. Naposledy mala oblečenú čiernu mikinu, čierne rifle a čierne tenisky.

„Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení PZ alebo súkromnou správou na oficiálnej facebookovej stránke polície,“ vyzvala Kocková.


.

Neprehliadnite

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

BIŠČOVÁ: Tritisíc krokov denne nestačí, hrozia civilizačné ochorenia

P. TOMÁNKOVÁ: Hlavným cieľom je momentálne olympiáda