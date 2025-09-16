< sekcia Regióny
NEVIDELI STE JU? Pátrajú po 16-ročnej Magdaléne Gabrišovej z Čadce
Nezvestná je vysoká 164 centimetrov, má štíhlu postavu, dlhšie hnedé vlasy a hnedé oči.
Autor TASR
Čadca 16. septembra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Čadci vyhlásilo pátranie po 16-ročnej Magdaléne Gabrišovej z Čadce. Menovaná odišla 13. septembra z miesta trvalého bydliska na neznáme miesto. Od tej doby nepodala o sebe žiadnu správu. Jej súčasný pobyt a pohyb je neznámy. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Nezvestná je vysoká 164 centimetrov, má štíhlu postavu, dlhšie hnedé vlasy a hnedé oči. Naposledy mala oblečenú čiernu mikinu, čierne rifle a čierne tenisky.
„Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení PZ alebo súkromnou správou na oficiálnej facebookovej stránke polície,“ vyzvala Kocková.
