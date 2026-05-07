NEVIDELI STE JU? Pátrajú po 17-ročnej Melisse z okresu Galanta
Nezvestná by sa mohla pohybovať v Hlohovci, Trnave alebo kdekoľvek na území Slovenska.
Autor TASR
Galanta 7. mája (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 17-ročnej Melisse z okresu Galanta, ktorá je nezvestná od stredy (6. 5.), kedy okolo 22.00 h odišla z Centra pre deti a rodiny v Pečeňadoch. Odvtedy o sebe nepodala žiadnu správu a zdržiava sa na neznámom mieste. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, nezvestná by sa mohla pohybovať v Hlohovci, Trnave alebo kdekoľvek na území Slovenska. Je vysoká približne 160 centimetrov, štíhlej postavy. Má čierne vlasy po lopatky, ktoré nosí zopnuté do copu. Na pravej strane nosa má piercing, nosí kruhové náušnice a okuliare bez dioptrií. V čase odchodu mala oblečené čierne rifle, bielu blúzku s dlhým rukávom a biele tenisky.
Verejnosť môže ohľadom informácií o jej aktuálnom pobyte kontaktovať políciu na bezplatnom čísle 158, obrátiť sa na ktorékoľvek obvodné oddelenie Policajného zboru alebo poslať správu prostredníctvom sociálnej siete.
