NEVIDELI STE JU? Pátrajú po 29-ročnej Nikole Ľubovej z Lomnej
Nezvestná je vysoká 160 centimetrov, má dlhé čierne vlasy a zeleno-sivé oči. Naposledy mala oblečené čierne šortky, čierne tričko a obuté plátenné tenisky bielo-čiernej farby.
Autor TASR
Dolný Kubín 13. augusta (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne vyhlásilo pátranie po nezvestnej 29-ročnej Nikole Ľubovej z obce Lomná v okrese Námestovo. TASR o tom v stredu informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Menovaná je nezvestná od 6. augusta, kedy odišla z miesta trvalého bydliska za prácou do mesta Košice. Od tej doby jej súčasný pobyt a pohyb nie je známy,“ uviedla Kocková.
„Akékoľvek informácie o nezvestnej môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.
