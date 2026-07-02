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NEVIDELI STE JU? Pátrajú po 39-ročnej Darine z Holíča
Žena je vysoká približne 175 centimetrov, váži 70 až 75 kilogramov, má štíhlu postavu a čierne vlasy po ramená.
Autor TASR
Holíč 2. júla (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 39-ročnej Darine Milojevič z Holíča v okrese Skalica. Žena je nezvestná od 20. júna a odvtedy o sebe nepodala žiadnu správu. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Ako informovala polícia, nezvestnú naposledy videla blízka osoba 20. júna približne o 7.00 h na čerpacej stanici v Holíči. V ten istý deň sa mala dostaviť na vopred dohodnuté stretnutie, kam však neprišla. Od uvedeného času nie je známe miesto jej pobytu ani pohybu.
Žena je vysoká približne 175 centimetrov, váži 70 až 75 kilogramov, má štíhlu postavu a čierne vlasy po ramená. Na ušiach mala náušnice a na ľavej ruke zásnubný prsteň. Popis oblečenia, ktoré mala v čase zmiznutia na sebe, nie je známy. Fotografiu nezvestnej polícia zverejnila na sociálnej sieti.
Zároveň vyzýva verejnosť, aby akékoľvek informácie, ktoré by mohli prispieť k vypátraniu nezvestnej ženy, oznámila na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti.
Ako informovala polícia, nezvestnú naposledy videla blízka osoba 20. júna približne o 7.00 h na čerpacej stanici v Holíči. V ten istý deň sa mala dostaviť na vopred dohodnuté stretnutie, kam však neprišla. Od uvedeného času nie je známe miesto jej pobytu ani pohybu.
Žena je vysoká približne 175 centimetrov, váži 70 až 75 kilogramov, má štíhlu postavu a čierne vlasy po ramená. Na ušiach mala náušnice a na ľavej ruke zásnubný prsteň. Popis oblečenia, ktoré mala v čase zmiznutia na sebe, nie je známy. Fotografiu nezvestnej polícia zverejnila na sociálnej sieti.
Zároveň vyzýva verejnosť, aby akékoľvek informácie, ktoré by mohli prispieť k vypátraniu nezvestnej ženy, oznámila na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti.