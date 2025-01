NEVIDELI STE JU? Pátrajú po 69-ročnej Banskobystričanke

Banská Bystrica 14. januára (TASR) - Polícia v Banskej Bystrici pátra po 69-ročnej žene, ktorá odišla v pondelok (13. 1.) približne o 19.00 h z miesta bydliska na Tatranskej ulici v Banskej Bystrici a doteraz sa nevrátila domov. Nezvestná Viera má trpieť zdravotnými problémami. Neuviedla, kam ide. Informovala o tom v utorok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia, ktorá prosí občanov o pomoc a spoluprácu.



"V utorok v skorých ranných hodinách vykonali desiatky policajtov spoločne s Pohotovostným pátracím tímom Banskobystrického kraja a tiež mestskou políciou pátraciu akciu, ale zatiaľ sa ženu vypátrať nepodarilo," uviedla polícia.



Ak by niekto vedel poskytnúť akékoľvek informácie, ktoré by mohli napomôcť k vypátraniu nezvestnej, nech to oznámi na policajnom telefónnom čísle 158.