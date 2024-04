NEVIDELI STE JU? Pátrajú po nezvestnej Kristíne, neprišla do školy

Fiľakovo 4. apríla (TASR) - Polícia v Lučenci žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 13-ročnej Kristíne, ktorá je chovankyňou Centra pre deti a rodiny - Pastelka vo Fiľakove. Dievča je nezvestné od stredajšieho (3. 4.) rána. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



"Kristína bola naposledy videná v stredu vo Fiľakove cestou do školy, kde už však nedorazila a odvtedy nepodala o sebe žiadnu správu. Oblečené mala na sebe modré rifle, čiernu bundu a biele tenisky. So sebou mala ruksak svetlej farby," priblížila polícia.



Nezvestné dievča je vysoké približne 155 centimetrov, má čierne vlasy a hnedé oči. Polícia žiada občanov, aby akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť k jej vypátraniu, oznámili na telefónnom čísle 158.