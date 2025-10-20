Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEVIDELI STE JU? Pátrajú po nezvestnej Michaele Švecovej z Prievidze

Snímka hľadanej osoby. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

Nezvestná žena je vysoká približne 178 centimetrov, plnoštíhlej postavy.

Autor TASR
Prievidza 20. októbra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 25-ročnej Michaele Švecovej z Prievidze. Ženu naposledy videli 15. októbra večer v mieste jej trvalého pobytu. TASR o tom v pondelok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Nezvestná žena je vysoká približne 178 centimetrov, plnoštíhlej postavy. Má oválnu tvár, modrozelené oči, ryšavé vlasy dlhé po plecia a ofinu. Nemá tetovanie a nosí dioptrické okuliare. Má pri sebe väčší čierny ruksak, čiernu prechodnú bundu a čiernu šiltovku.

Akékoľvek informácie o nezvestnej, jej pohybe alebo pobyte môžu občania oznámiť na známom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.

