NEVIDELI STE JU? Pátrajú po nezvestnej Michaele Švecovej z Prievidze
Nezvestná žena je vysoká približne 178 centimetrov, plnoštíhlej postavy.
Autor TASR
Prievidza 20. októbra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 25-ročnej Michaele Švecovej z Prievidze. Ženu naposledy videli 15. októbra večer v mieste jej trvalého pobytu. TASR o tom v pondelok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Nezvestná žena je vysoká približne 178 centimetrov, plnoštíhlej postavy. Má oválnu tvár, modrozelené oči, ryšavé vlasy dlhé po plecia a ofinu. Nemá tetovanie a nosí dioptrické okuliare. Má pri sebe väčší čierny ruksak, čiernu prechodnú bundu a čiernu šiltovku.
Akékoľvek informácie o nezvestnej, jej pohybe alebo pobyte môžu občania oznámiť na známom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.
