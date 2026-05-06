Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
< sekcia Regióny

NEVIDELI STE JU? Pátrajú po nezvestnej 17-ročnej Viktorii Kardošovej

.
Fotka hľadanej. Foto: Facebook Polícia SR - Bratislavský kraj

Osoba má 155 centimetrov, štíhlu postavu, sivé oči a hnedé vlasy, priblížila polícia.

Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Polícia pátra po nezvestnej 17-ročnej Viktorii Kardošovej z bratislavského Nového Mesta. Naposledy ju videli v utorok (5. 5.) ráno v mieste trvalého bydliska. Odtiaľ odišla na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodala žiadne správy. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Osoba má 155 centimetrov, štíhlu postavu, sivé oči a hnedé vlasy, priblížila polícia.

Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby možno oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici