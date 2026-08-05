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Nevideli ste ju? Pátrajú po žene, zmizla a nemá pri sebe lieky

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Snímka nezvestnej ženy. Foto: FB Polícia SR - Banskobystrický kraj﻿

Polícia vyzýva verejnosť, aby ju informovala na čísle 158, ak pozná miesto, kde by sa mohla nezvestná zdržiavať, prípadne ju spozoruje.

Autor TASR
Banská Bystrica 5. augusta (TASR) - Polícia v Podbrezovej pátra po nezvestnej 19-ročnej Simone z obce Ráztoka v okrese Brezno. Podľa jej matky odišla nepozorovane z domu a nikoho neinformovala. Trpí epilepsiou, ale nevzala si so sebou lieky a mobil má vypnutý. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.

„Oznámenie o jej nezvestnosti prijala polícia v Podbrezovej v utorok (4. 8.). Dievča je vysoké 165 centimetrov, štíhlej postavy, vyzerá zdanlivo na vek 15 až 16 rokov. Na sebe mala rifľové krátke nohavice a čierne tenisky,“ opísala polícia.

Verejnosť vyzýva, aby ju informovala na čísle 158, ak pozná miesto, kde by sa mohla nezvestná zdržiavať, prípadne ju spozoruje.

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