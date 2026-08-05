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Nevideli ste ju? Pátrajú po žene, zmizla a nemá pri sebe lieky
Polícia vyzýva verejnosť, aby ju informovala na čísle 158, ak pozná miesto, kde by sa mohla nezvestná zdržiavať, prípadne ju spozoruje.
Autor TASR
Banská Bystrica 5. augusta (TASR) - Polícia v Podbrezovej pátra po nezvestnej 19-ročnej Simone z obce Ráztoka v okrese Brezno. Podľa jej matky odišla nepozorovane z domu a nikoho neinformovala. Trpí epilepsiou, ale nevzala si so sebou lieky a mobil má vypnutý. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
„Oznámenie o jej nezvestnosti prijala polícia v Podbrezovej v utorok (4. 8.). Dievča je vysoké 165 centimetrov, štíhlej postavy, vyzerá zdanlivo na vek 15 až 16 rokov. Na sebe mala rifľové krátke nohavice a čierne tenisky,“ opísala polícia.
Verejnosť vyzýva, aby ju informovala na čísle 158, ak pozná miesto, kde by sa mohla nezvestná zdržiavať, prípadne ju spozoruje.
„Oznámenie o jej nezvestnosti prijala polícia v Podbrezovej v utorok (4. 8.). Dievča je vysoké 165 centimetrov, štíhlej postavy, vyzerá zdanlivo na vek 15 až 16 rokov. Na sebe mala rifľové krátke nohavice a čierne tenisky,“ opísala polícia.
Verejnosť vyzýva, aby ju informovala na čísle 158, ak pozná miesto, kde by sa mohla nezvestná zdržiavať, prípadne ju spozoruje.